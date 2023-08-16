В погребе частного дома в Новосибирске нашли тела супругов

Фото: СК РФ

Тела супругов обнаружены в погребе частного жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска, сообщает региональное следственное управление СК России. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

По предварительной версии, супруги сушили помещение погреба, разведя огонь внутри, в результате чего отравились угарным газом, — уточнили в ведомстве.

Назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и родственники погибших.

Подробности произошедшего рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) Новосибирска. Как отмечается, трагедия произошла вечером, 15 августа на улице Красносельская. На телефон дежурного МАСС поступила информация, что погребе находятся два человека, которые не отзываются.

По данным спасателей, 46-летняя женщина оступилась и упала, когда просушивала погреб. За ней спустился 57-летний мужчина. На поверхность никто из них уже не поднялся.

Ранее сообщалось о найденном теле неизвестного мужчины на месте сгоревшего частного дома в Саратове. Пожар произошел 13 августа в доме на 8-м Песчано-Уметском проезде. Возгорание заметили соседи и вызвали пожарных.

В начале августа тела шести человек были обнаружены после пожара в двух частных домах в Прионежском районе Карелии. Предполагается, что их могли убить, а затем поджечь здания, чтобы скрыть следы преступления.