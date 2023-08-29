В подвале дома в Кингисеппе нашли разложившиеся тела бомжей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разложившиеся тела двух мужчин обнаружили в подвале жилого дома на улице Театральной в городе Кингисеппе Ленинградской области, сообщил «МК в Ленобласти» источник в правоохранительных органах. По его словам, в останках местные жители опознали живших по соседству бомжей.

Как уточняет издание, в полицию обратился житель города, который увидел трупы в подвале. Приехавшие на место оперативники обнаружили тела двух человек с сильными признаками разложения. Опрошенные полицейскими жители дома признали в них местных бомжей. Причины смерти устанавливает следствие.

Ранее сообщалось, что в Москве двое сыновей больше месяца проводили алкогольные вечеринки в квартире, где все это время разлагалось тело их умершего 84-летнего отца. Соседи заподозрили неладное, когда, помимо постоянного шума из квартиры, весь подъезд начал заполнять неприятный запах. В результате спасателям и полицейским пришлось взламывать дверь в квартиру, где были обнаружены 51-летний мужчина и его 58-летний брат, которые выпивали прямо рядом с трупом. При этом по виду покойного можно было предположить, что он умер уже достаточно давно. По предварительной версии, смерть наступила от естественных причин, следов насилия на теле не было.