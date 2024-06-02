В подростка в Петербурге стреляли из-за электронной сигареты «78»: 16-летний подросток получил несколько пуль из-за электронной сигареты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «78» сообщил, что 31 мая в лесополосе на Пейзажной улице в Санкт-Петербурге собралась группа подростков. По данным канала, они хотели разрешить конфликт, возникший из-за электронной сигареты.

Как стало известно «78», 16-летний юноша забрал у шестиклассника «электронку», принадлежащую малознакомой девочке. Канал утверждает, что этот факт не понравился двум подросткам, которые учатся вместе с юношей, и они позвали его на разговор.

«78» пишет, что подросток пришел на «разборки» вместе с братом, а один из его оппонентов прихватил с собой пневматический пистолет. Канал добавил, что подросток и шестиклассник подрались, а вооруженный парень несколько раз выстрелил старшему участнику потасовки в спину. «78» отмечает, что пострадавшему удалось убежать.

В Уфе 14-летнему подростку выбило семь зубов взрывом электронной сигареты, которую он поднес ко рту, сообщил ранее глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин. Также подростку диагностировали ожоги лица и шеи. Медицинский управленец уточнил, что случай произошел три года назад и только сейчас можно говорить о восстановлении.

Врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что в последнее время дети в России стали чаще болеть раком и страдать от ожирения. Он подчеркнул, что страна вошла в десятку по приросту детей с избыточным весом. По его словам, этот недуг провоцирует диабет, который уже наметил тренд к росту.