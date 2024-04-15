В подполье сообщили об ударе по французским наемникам в Славянске Подполье: французские наемники попали под удар ВС РФ в Славянске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по французским наемникам, которые находились в подконтрольном Вооруженным силам Украины Славянске. В интервью РИА Новости он сообщил, что под удар также попали украинские артиллеристы. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По сообщениям от наших товарищей, прилетело в «располагу», где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR, — заявил собеседник агентства.

По словам координатора николаевского подполья, военными перекрыта треть Славянска, на улицах массово проверяют документы и смартфоны. По некоторым данным, часть машин скорой помощи прибыла из Павлограда.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что первая группа из 100 солдат французского Иностранного легиона была переброшена в Славянск. По данным канала, они прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский в свою очередь заявил. что французский Иностранный легион никогда не имел репутацию боеспособного формирования. По его словам, ситуация похожа на плохой анекдот.