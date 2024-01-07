В Подольске запустили работу второго котла для подачи тепла в дома Воробьев сообщил о запуске работы второго котла в Климовске

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Второй котел запустили в работу в микрорайоне Климовск в городе Подольске Московской области для увеличения подачи тепла в квартиры, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в настоящий момент большое количество специалистов трудится над тем, чтобы подключить дома к отоплению.

Запустили второй котел. Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления. Проблемой сейчас может стать состояние системы отопления в жилых домах (трубы и батареи), которые могли быть частично заморожены. Мы мобилизовали много аварийных бригад, которые работают над тем, чтобы подключить дома к теплу как можно быстрее, — говорится в сообщении.

Как ранее заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, от подмосковных властей сутки скрывали ситуацию с теплоснабжением в Подольске. По его словам, правительство узнало о проблеме, когда получило обратную связь в соцсетях от граждан.

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с отключением отопления и электроэнергии в Подмосковье. Чрезвычайная ситуация наблюдалась в Люберцах, а также в Раменском и Наро-Фоминском районах.