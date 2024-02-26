Появились подробности о тушении крупного пожара в Подольске В Подольске после ликвидации открытого горения разбирают конструкции склада

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

В Подольске сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в нежилом здании на улице Большая Серпуховская, 43, строение 15, сообщили в ведомстве. Площадь возгорания составила 2250 квадратных метров.

В обшитом металлом здании разной этажности высотой 12 метров сейчас проводят проливку и разбор конструкций, уточнили в областном МЧС.

Перед этим ведомство информировало, что распространения огня пожарные не допустили, локализовав пламя. В подмосковном управлении экстренной службы добавили, что к тушению пожара привлекались 50 человек и 15 единиц техники. В том числе, от МЧС России 17 человек и пять единиц техники.

Ранее в Ростове вспыхнул пожар на третьем этаже исторического здания бывшего доходного дома Маврогордато. Из-за возгорания было приостановлено движение на улице Большая Садовая.

До этого экстренные службы ликвидировали пожар на третьем этаже посольства Южной Кореи, расположенном на улице Плющихе в центре Москвы. В момент возгорания в здании не было людей. На место были вызваны спасатели, но пожар ликвидировали еще до приезда специалистов.

Также стало известно, что на Можайском шоссе в Одинцово горел подземный паркинг. На вызов приехали московские и местные сотрудники экстренных служб.