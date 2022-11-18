В подмосковных Луховицах увеличат производство самолетов и бронежилетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На одном из заводов в подмосковных Луховицах планируют в 50 раз увеличить производство бронежилетов, сообщает «360» со ссылкой на главу Луховицкого городского округа Сергея Тимохина. Как доложил он губернатору Андрею Воробьеву, через год на НПП «КлАСС» планируют выпускать 90 тысяч бронежилетов в год. Также на Луховицком авиационном заводе имени Воронина в ближайшие три-четыре года предприятие заключит соглашение на производство новых гражданских самолетов, а первые летные испытания начнутся 26 декабря 2022 года.

Там (на НПП «КлАСС». — NEWS.ru) в 50 раз увеличивают объем выпускаемой продукции. При этом у них много таких разработок, которые позволяют обеспечить стопроцентную выживаемость в бою, — рассказал Тимохин.

Также глава городского округа отметил завод «Штурмснаряжение и экипировка», на котором в следующем году выпустят около 120 тысяч бронежилетов. В Луховицах также планируют заключить соглашение о производстве 19 новых турбовинтовых гражданских моделей Ил-114-300, уточнил Тимохин. Также он добавил, что в городском округе открыли семь новых производств, благодаря которым создано больше 400 рабочих мест.

Принявший участие в специальной операции на Украине депутат Государственной думы Олег Новиков ранее возмутился дороговизной военной амуниции. Находящийся на территории СВО парламентарий обратился к антимонопольным органам с призывом ограничить рост цен на эту категорию товаров. Он добавил, что об этой проблеме сообщают сами бойцы, а также их родные.