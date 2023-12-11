В подмосковном селе Беседы тушат сильный пожар

На юге Подмосковья в селе Беседы загорелось нежилое здание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. Площадь пожара оценивается в 400 квадратных метров, огонь охватил мансарду и кровлю здания.

В 20:14 мск поступил сигнал о пожаре в нежилом строении по адресу: город Ленинский, село Беседы, Промышленный проезд, дом № 8. Горит мансарда и кровля нежилого строения. Огнем охвачено 400 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 56 специалистов и 15 единиц техники МЧС России, — заявили в ведомстве.

Накануне в Санкт-Петербурге загорелось здание консерватории имени Римского-Корсакова. Пламя выбивалось из окон второго, третьего и четвертого этажей. Информации о пострадавших не поступало. Здание расположено на Театральной площади, напротив Мариинского театра. С 2012 года оно находилось на реконструкции, сдача была намечена на 2024 год.

До этого пожар произошел в двухкомнатной квартире на Туристской улице на северо-западе Санкт-Петербурга, сотрудникам МЧС на борьбу с огнем потребовалось около двух часов. Всего на месте ЧП работали 23 человека личного состава, было задействовано пять спецмашин.