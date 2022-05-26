В подмосковном Раменском при пожаре погиб человек

МЧС России / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Раменском произошёл пожар, погиб один человек, идёт эвакуация, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Московской области. Инцидент произошёл в пятиэтажке на улице Гурьева.

Произошел пожар в квартире на втором этаже в пятиэтажном жилом доме. По уточненным данным, в результате пожара погиб один человек, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, — сказали в пресс-службе ведомства.

Ряд СМИ сообщили, что перед тем как в доме начался пожар, очевидцы слышали хлопок. Отмечается, что дом не газифицирован. По данным Telegram-канала «112», причиной возгорания стал взрыв телевизора. Также уточняется, что за медицинской помощью обратились семь человек.

4 мая крупный пожар произошёл в Дзержинске. В промзоне загорелась цистерна с растворителем. Спасатели локализовали пожар, охвативший территорию площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Для тушения огня привлекался пожарный поезд РЖД с 120 тоннами воды.

16 мая женщина и трёхлетний ребёнок погибли в результате пожара, который произошёл в частном доме в Красноярском крае.