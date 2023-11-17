В подмосковном Ногинске загорелась маршрутка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Ногинске загорелась маршрутка, сообщает Telegram-канал «Типичный Ногинск». Как отмечается, в результате выше многоэтажек поднялся столб густого черного дыма. Информации о пострадавших нет.

Также утром 17 ноября в Бутово загорелся припаркованный на проезжей части у местного торгового центра автомобиль. Данных о пострадавших или погибших в результате инцидента не поступало.

В понедельник, 13 ноября, около Верхних Котлов в Москве произошла авария с участием трех автомобилей. Водитель автомобиля такси Volkswagen столкнулся с ожидающими разрешающий сигнал светофора двумя автомобилями, один из которых по инерции совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу. Пострадавших успели оттащить прохожие. В результате столкновения автомобиль такси загорелся.

В итоге пострадали пять человек. Виновнику дорожно-транспортного происшествия грозит до двух лет лишения свободы. В МВД заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

В октябре воспламенившуюся на выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы машину такси потушила проезжавшая мимо поливочная машина. Пострадал водитель автомобиля.