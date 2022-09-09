В подмосковном Наро-Фоминске расследуют загадочное отравление семьи. Семью из четырех человек госпитализировали с отравлением в Наро-Фоминске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Наро-Фоминске расследуют отравление семьи из четырех человек, передает Telegram-канал 112. По предварительным данным, отец, мать, дочь и сын могли надышаться газом, однако, по неподтвержденной информации, утечку не обнаружили.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Пойденко. Врачи скорой помощи забрали семью, пожаловавшуюся на плохое самочувствие плохо. Медики госпитализировали 39-летнюю Аллу и 40-летнего Максим Олейник, их 10-летнюю дочь и годовалого сына. Побывавшие на месте ЧП врачи также пожаловались на плохое самочувствие.

Семью доставили в больницу, где те рассказали, что ощутили головокружение и сухость во рту. Врачи сообщили, что взрослые и дети идут на поправку. Медикам пока не удалось выяснить, что стало причиной отравления семьи.

В настоящее время по факту инцидента СК и прокуратура проводят проверку.