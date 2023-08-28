В подмосковном Красногорске загорелась крыша жилого дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крыше четырехэтажного жилого дома загорелась в Красногорске, расположенном в Московской области, рассказали NEWS.ru в региональном управлении МЧС России. По данным ведомства, огонь перекинулся на балкон одной из квартир. В настоящий момент спасатели проводят эвакуацию жильцов, подразделения служб пожарной охраны работают на месте происшествия.

В 10:30 поступило сообщение о пожаре в г.о. Красногорск, ул. Пионерская д.1. В настоящий момент горит кровля и балкон 4-этажного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов. Подразделения на месте, информация о площади уточняется, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее в Сети появилось видео пожара в Красногорске. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, видно, как над местом происшествия поднимается столб густого черного дыма. По данным канала, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

Как сообщалось ранее, в Бердянске Запорожской области вспыхнул сильный пожар. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в городе горел промышленный мусор, площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров.