В подмосковном Красногорске ликвидировали пожар на складе На складе в подмосковном Красногорске ликвидировали пожар площадью 2100 «квадратов»

Фото: Global Look Press/© Sergey Petrov

Открытое горение на складе в Красногорске полностью ликвидировано. Об этом сообщается на сайте МЧС по Московской области. Площадь пожара составила 2100 квадратных метров.

В 02.20 ликвидация открытого горения, — говорится к сообщении.

Возгорание на территории рынка «Синдика» в Красногорском городском округе Московской области произошло вечером 27 января. По данным ГУМЧС, огонь охватил одноэтажное складское помещение, где хранились стройматериалы.

Пожар удалось локализовать в 00:42.

Информация о пострадавших не поступала.

26 января в одном из многоэтажных домов в Махачкале из-за высокого давления газа загорелись 10 квартир. Четыре пожара были потушены до приезда спасателей, остальные были ликвидированы ими. По предварительной информации, никто не пострадал. До устранения неисправности подача газа была временно остановлена.