В подмосковном Дрожжино сгорели две машины

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

В подмосковном поселке Дрожжино загорелись два автомобиля, сообщил источник газеты «Известия». По его словам, два автомобиля вспыхнули во дворе Южной улицы между домами 9, корпус 2 и корпус 3. На опубликованных кадрах видно, что огонь полностью охватил машины, от которых валит черный дым.

Очевидец рассказал РЕН ТВ, что спасатели МЧС потушили пламя, но автомобили выгорели почти полностью.

Там что-то взрывалось несколько раз, — рассказал свидетель происшествия.

Возгорание автобуса ранее произошло на федеральной автомобильной трассе Р-217 в районе села Агачаул в Дагестане. Он следовал из Дербента в Москву. При пожаре травмы получили водитель автобуса и сотрудник полиции, который пытался спасти людей.

Также сообщалось, что самолет, следовавший рейсом Сочи — Москва, совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за доносившегося из кабины пилота запаха гари. Борт успешно приземлился.

До этого сотрудники МЧС нашли погибшего под завалами загоревшегося здания по производству пакетов в Ижевске. Пожар был полностью ликвидирован. Всего за медицинской помощью обратились два человека. На месте происшествия работали 80 человек и 27 единиц техники.