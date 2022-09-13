На тренировочных сборах в Подмосковье отравились семеро каратистов В Дмитрове на тренировочных сборах отравились семеро каратистов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Дмитрове во время тренировочных сборов отравились семеро молодых спортсменов, среди которых есть члены сборной России по карате, сообщает Telegram-канал «112». Каратистов экстренно госпитализировали, когда они почувствовали недомогание после приема пищи в столовой спортбазы, а затем отпустили.

Отмечается, что среди пострадавших — чемпионы недавнего первенства России по карате в своих весовых категория — Айдамир Умаров и Эдуард Гаспарян, которым 19 и 17 лет. Всего из семерых спортсменов, пожаловавшихся на отравление, — пятеро несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет, двум другим 19 и 20 лет.

На данный момент Роспотребнадзор занимается проверкой учреждения, где кормили спортсменов.

Ранее старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что следователи задержали гендиректора и повара частного детсада на северо-западе Москвы после отравления восьми детей. Инцидент произошел в частном детском саду на 3-й Хорошевской улице, по факту было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, дети ели продукты, не отвечающие требованиям безопасности.