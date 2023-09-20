В подмосковной многоэтажке произошел взрыв МЧС: в многоэтажном доме в Балашихе произошел взрыв

Фото: МЧС РФ

В многоэтажном доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв, сообщили NEWS.ru в МЧС. По данным ведомства, третий и четвертый этажи дома обрушились. Причиной ЧП мог стать взрыв газа.

В 08:30 поступил сигнал о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме на четвертом этаже в квартире по адресу: г. о. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 10. К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что произошло обрушение третьего и четвертого этажей в газифицированном доме. Дальнейшая информация уточняется, — сообщили в ведомстве.

Telegram-канал «112» сообщил, что жильцы первого и второго этажа смогли эвакуироваться из окон самостоятельно. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже. Сейчас идет эвакуация остальных жильцов дома.

16 сентября газ взорвался в частном доме города Барабинска Новосибирской области. По информации МЧС, в результате происшествия пострадали два человека. Дом при взрыве газовоздушной смеси был разрушен полностью.

Сообщение о взрыве поступило в 13:18 по местному времени. Пожарные расчеты прибыли к месту происшествия спустя две минуты. Возгорание было полностью ликвидировано спустя восемь минут. К тушению пожара привлекли 29 человек и 10 единиц специальной техники.

В четырехквартирном жилом доме в Саратове ранее взорвалась газовая плита. По данным регионального управления МЧС, пострадал один человек. Он был экстренно госпитализирован. Инцидент произошел на улице Арбатской.

После взрыва вспыхнул пожар. Огонь распространился на площадь один квадратный метр. В управлении уточнили, что повреждения получили стены в двух комнатах квартиры.