В подмосковной Барановке заметили сильный пожар

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Очевидцы заметили сильный пожар в деревне Барановка в Коломенском районе Московской области. В региональном МЧС NEWS.ru сообщили, что вспыхнул частный дом.

В Барановке горел частный дом, на площади 30 квадратов, уже потушен, пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

Накануне при пожаре в девятиэтажном доме в Чебоксарах пострадали десять человек, включая шестерых детей. Травмы получили годовалый ребенок и трехмесячный младенец, оба находились в тяжелом состоянии.

Ранее при пожаре на тракторном заводе «Беларусь-МТЗ» в Санкт-Петербурге погибли два человека. Гендиректор предприятия Владислав Секержицкий пообещал помочь семьях погибших. Он отметил, что причина пожара пока неясна. Секержицкий также не стал предварительно оценивать убытки, причиненные заводу в результате возгорания.

До этого сообщалось, что в селе Куреж под Красноярском произошел пожар на территории фермы. Горел коровник площадью около тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли 44 теленка. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.