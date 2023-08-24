В Подмосковье жители возмутились баннером «Сказано-сделано» В Дмитрове убрали баннер «Сказано-сделано» после волны возмущения граждан

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В подмосковном Дмитрове разместили баннеры «Сказано — сделано» с проектом моста, которого жители ждут несколько лет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». После волны возмущений плакат заменили на «Будет сделано».

В апреле 2022 года было согласовано строительство нового Рогачевского моста в Дмитрове — нынешний стоит с 40-х годов и не справляется с потоком машин. Проекта моста еще нет, но его уже используют в предвыборной кампании: в районе Заречье появился баннер с визуализацией проекта и лозунгом «Сказано — сделано», который и пришлось сменить на более актуальный.

В июне 2022 года в Симферополе обрушился фрагмент моста через реку Сапгир. Инцидент произошел около парка имени Гагарина, где река вышла из берегов после ливней и увеличения сброса воды из Симферопольского водохранилища. Мэр города Михаил Афанасьев допустил, что обрушение случилось в связи с тем, что река подмыла конструкции. До этого в Крыму за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков.

В июле 2022 года в Кировском районе Приморья на трассе через реку Берёзовка обрушился мост. В результате сёла Хвищанка, Большие Ключи и поселок Горный оказались временно отрезаны от транспортного сообщения. В них живут около 200 взрослых и 10 детей.