В Подмосковье жители старше 65 лет смогут оформить больничные на дому

https://static.news.ru/photo/29aff1fa-1b69-11eb-b26f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период самоизоляции, с 2 по 15 ноября, живущие в Московской области люди в возрасте от 65 лет смогут получить листок нетрудоспособности, не выходя из дома и не посещая медицинскую организацию. Соответствующее постановление подписал подмосковный губернатор Андрей Воробьёв.

Обеспечить Министерству здравоохранения Московской области возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, соблюдающих самоизоляцию, в период с 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года включительно, — сказано в документе.

Воробьёв ввёл в регионе обязательную самоизоляцию для пожилых людей с 2 по 15 ноября. До этого в Подмосковье действовала рекомендательная мера по нахождению дома. С 2 ноября она будет носить обязательный характер. Люди старше 65 лет смогут выходить из дома, чтобы купить продуктов или на прогулку. Их транспортные карты заблокированы не будут.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 4952 пациента с COVID-19. Днём ранее суточный прирост числа заразившихся в Москве составил 5268 человек. За этот период в столице умерли 55 пациентов с коронавирусом, выздоровели 3634 человека.

Как писал NEWS.ru, к 31 октября на территории России медицинские специалисты выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 24,3% новых заразившихся болезнь проходит без клинических симптомов. В общей сложности число заболевших в РФ с начала пандемии выросло до 1 618 116 человек.