Женщина загорелась во время полета на воздушном шаре в Подмосковье «112»: в подмосковном Раменском загорелась одежда женщины на воздушном шаре

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

В подмосковном городе Раменское супруги пострадали во время пожара на воздушном шаре, сообщает Telegram-канал «112». Огонь вспыхнул на одежде женщины, когда в полете оторвался шланг от грелки. Пострадавших госпитализировали в ожоговую реанимацию.

Женщина получила ожоги головы, лица, шеи, руки, голени и бедра, у нее поражено 32% тела. Ее муж пострадал в меньшей степени. На воздушном шаре отмечали 55-летие мужчины. Супружеской паре оказали помощь лишь при приземлении шара, до этого им пришлось мучиться от боли.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали при пожаре в квартире дома на Минской улице в Москве, который случился из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката. Они получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, их госпитализировали. Возгорание произошло в ночь на 10 августа в столичном районе Раменки. В момент, когда вспыхнул электросамокат, в квартире находились двое взрослых и трое детей. По помещению распространился густой дым. Дети успели им надышаться, прежде чем пожар оперативно ликвидировали.

Директор Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константин Белоусов затем объяснил, что в таком случае первым делом надо обесточить самокат, если тот заряжался. Если он загорелся в квартире, его следует попробовать вытащить в подъезд или на улицу.