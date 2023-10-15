В Подмосковье женщина устроила погром в зоомагазине и избила продавца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продавец зоомагазина в подмосковном Подольске попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами после нападения посетительницы, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, клиентка пришла уже после закрытия, а когда ее попросили уйти, стала громить магазин и набросилась на сотрудницу.

Как пишет Mash, работница уже собиралась уходить, но забыла запереть дверь. Когда в магазин вошла женщина, решившая приобрести поводок, продавец сказала, что касса не работает. Тогда посетительница начала опрокидывать товар, а затем схватила сотрудницу за волосы и толкнула. Только после этого она покинула помещение, оскорбляя при этом продавца.

Накануне в подмосковных Химках мигранты устроили скандал в магазине электронной техники DNS из-за сделанного им замечания. Менеджер попросила покупателей вести себя осторожно и не портить выставочный товар на прилавках, на что мужчины ответили оскорблениями и угрозами.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина напал на продавца в магазине с ножом. Покупатель пришел за арбузом, но рассчитывал получить скидку. Когда продавец отказал, тот достал нож и ударил сотрудника. Злоумышленник скрылся с места преступления, решив не забирать с собой арбуз.