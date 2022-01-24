В Подмосковье запустили систему мониторинга усталости водителей такси

В Подмосковье в тестовом режиме запустили систему мониторинга усталости таксистов в целях повышения безопасности перевозок, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работу системы обеспечивают две видеокамеры, направленные на дорогу и водителя, сообщают «Вести Подмосковья», добавляя, что проект запущен в партнёрстве с сервисом «Ситимобил».

Работу обеспечивают две видеокамеры в салоне автомобиля, наблюдающие за дорогой и за водителем. Система с распознаванием компьютерного зрения следит за уровнем усталости водителя, использованием ремней безопасности, курением в салоне, разговорами по телефону и фиксирует отвлечение от вождения. Одновременно анализируется манера вождения автомобилем. Также водитель предупреждается об опасных сближениях и маневрах во время движения, — пишет издание.

В случае какого-либо нарушения, система подаст звуковой сигнал, а сам факт будет записан на видео. Благодаря этому водитель и его начальник смогут проанализировать сложившуюся ситуацию, при этом пассажиры на видео не попадут. Отмечается, что бережные водители получат поощрение, в то время как с неаккуратными таксистами будет проводиться дополнительная работа.

Ранее россияне рассказали, что их больше всего не устраивает в водителях на дороге. Большинство (13%) пожаловались на водителей, которые не включают поворотники, на втором месте оказались любители «подрезать» (11%), а тройку лидеров антирейтинга замыкают те, кто припарковался, загородив обзор или проезд (10%). В топ-4 самых раздражающих водителей также попали те, кто использует обочину для объезда пробки (9%).