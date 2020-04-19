В Подмосковье запустили горячую линию для получения цифровых пропусков

Пресс-служба губернатора Московской области сообщила о запуске телефонного номера, по которому можно заказать оформление цифрового пропуска.
Получить цифровой пропуск в Подмосковье можно по короткому номеру 0250. На него надо отправить СМС, обозначив цель поездки, — заявили в организации.
Чтобы оформить цифровой пропуск для ежедневных поездок на работу, необходимо указать тип транспорта, его номер, дату рождения заявителя, а также ИНН организации.
С 15 апреля в Москве заработала пропускная система. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Такая мера введена для предотвращения распространения коронавируса в городе.
Как ранее писал NEWS.ru, в Подмосковье проверили на наличие пропусков уже более 170 тысяч автомобилей.
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