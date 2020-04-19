В Подмосковье запустили горячую линию для получения цифровых пропусков

https://static.news.ru/photo/94f8aeec-823b-11ea-9151-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пресс-служба губернатора Московской области сообщила о запуске телефонного номера, по которому можно заказать оформление цифрового пропуска.

Получить цифровой пропуск в Подмосковье можно по короткому номеру 0250. На него надо отправить СМС, обозначив цель поездки, — заявили в организации.

Чтобы оформить цифровой пропуск для ежедневных поездок на работу, необходимо указать тип транспорта, его номер, дату рождения заявителя, а также ИНН организации.

С 15 апреля в Москве заработала пропускная система. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Такая мера введена для предотвращения распространения коронавируса в городе.

Как ранее писал NEWS.ru, в Подмосковье проверили на наличие пропусков уже более 170 тысяч автомобилей.