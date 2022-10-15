В Подмосковье загорелся ЖК «Южная Битца»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье начался пожар в «Южной Битце» — строящемся жилом комплексе комфорт-класса, расположенном между Варшавским и Симферопольским шоссе, передает Telegram-канал «Москва 24». По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Telegram-канале ЖК уточняется, что загорелась стройплощадка корпуса 11. Большие черные клубы дыма охватили строящуюся многоэтажку. На каком этаже произошло возгорание, неизвестно. Причины случившегося также пока не уточняются.

В конце августа в ЖК «Южная Битца» уже происходил пожар. Пламя вспыхнуло на втором этаже жилого дома на улице Парковая, 2. В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания тогда не были названы.

Ранее в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы загорелся автосервис и припаркованный рядом с ним бензовоз. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека.