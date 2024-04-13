В Подмосковье задержали предполагаемого «кислотного маньяка»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подмосковные полицейские задержали 31-летнего жителя поселка Монино, сообщается в официальном Telegram-канале МВД по Московской области. Предполагаемого «кислотного маньяка» подозревают в нападении 10 апреля вечером на женщину и 16-летнюю девочку с использованием неизвестной жидкости. Одна пострадавшая была доставлена в больницу с химическими ожогами глаз, другая — с ожогом ноги.

Полицейские установили предполагаемого подозреваемого в совершении противоправных действий и задержали его на территории Люберецкого городского округа. В ближайшее время мужчина будет доставлен в следственные органы, — говорится в заявлении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, пишет в официальном Telegram-канале пресс-служба ГСУ СК по Московской области. Глава ведомства потребовал доложить ему о ходе расследования и поставил его на контроль центрального аппарата Следкома.

Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина за два дня облил кислотой нескольких жительниц района Монино в Московской области. Telegram-канал SHOT уточнил, что от действий «кислотного маньяка» пострадали жительницы улиц Комсомольская, Южная и Московская. По словам одной из потерпевших, незнакомец молча подошел к ней и плеснул кислотой в лицо без каких-либо объяснений или угроз. Пострадавшую госпитализировали с ожогами лица и глаз.