В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании подростков В Подмосковье задержали руководителя религиозной организации по подозрению в изнасиловании подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области задержали настоятеля так называемой истинно православной церкви Анатолия Суворова за изнасилование нескольких подростков, сообщает региональное управление СК РФ. Следователи отмечают, что организация не имеет никакого отношения к РПЦ.

По подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержан Анатолий Суворов — представитель так называемой истинно православной церкви. Данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви, — говорится в сообщении.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее MK.RU писал, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 85-летнего игумена монастыря Святой Живоначальной Троицы в Орехово-Зуевском городском округе Анатолия Суворова. Издание отмечает, что разбирательство ведется по статье о насильственных действиях сексуального характера. По информации MK.RU, заявление на священника написали молодые люди в возрасте 18 и 23 лет. Они сообщили о том, что Суворов подвергал их сексуальному насилию в 2016–2017 годах в одной из комнат монастыря.