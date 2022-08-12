В Подмосковье задержали грузовики за попытку устроить свалку

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В Подмосковье два самосвала собирались сбросить строительный мусор рядом с деревней Измайлово. Инспекторам эконадзора вместе с активистами и сотрудниками силовых ведомств удалось пресечь попытку устроить незаконную свалку. Они задержали машины, но водителям удалось сбежать, пишет «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на Министерство экологии и природопользования Московской области.

Активные жители сообщили нам, что предпринимаются попытки сброса мусора вблизи деревни Измайлово. В течение недели за этой территорией наблюдали инспекторы эконадзора и наши добровольные помощники и, наконец, удалось остановить два самосвала, водители которых готовились сбросить мусор. Увидев наших сотрудников, нарушители скрылись, самосвалы сотрудники полиции задержали, — пояснил заместитель министр экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

В пресс-службе министерства сообщили, что машины отправлены на ответственное хранение. В ближайшее время лаборатория произведет отбор проб, по результатам которой будет рассчитан ущерб.

Ранее стало известно, что в Рязани местные жители начали свозить мусор к месту крушения самолета Ил-76. Об этом в видео рассказал блогер Иван Крестьяников. Он напомнил, что на этом памятном месте люди ценой своей жизни спасли многих рязанцев. На кадрах видно, что на место трагедии свезли бытовой мусор, поломанные от жесткой посадки деревья просто свалили в одну кучу.