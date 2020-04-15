В Подмосковье за сутки выявлено 272 новых случая заболевания коронавирусом

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Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области достигло 2587, за сутки диагностировано 272 новых случая.

В настоящий момент излечились от коронавируса 89 человек, умерли 26, сообщает оперативный штаб.

NEWS.ru писал, что злостным нарушителям самоизоляции в Подмосковье будет грозить уголовная ответственность. Все полицейские в регионе перешли на усиленный режим службы, а плотность нарядов увеличилась в полтора раза. 14 апреля в Московской области за нарушение режима самоизоляции было составлено более 100 протоколов.

В настоящий момент в России зарегистрировано 24490 случаев коронавирусной инфекции (3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели, скончались 198 человек. В Москве 14776 (1774 за последние сутки) заболевших, 1205 выздоровели, 106 умерли.