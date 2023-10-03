В Подмосковье юноша попал в «грунтовый плен» при проведении земляных работ Юношу в Солнечногорске засыпало грунтом при проведении земляных работ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Солнечногорске 19-летнего парня с головой засыпало грунтом во время земляных работ, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». Коллеги молодого человека сразу помогли ему и освободили голову и плечи.

Рабочие прокладывали ливневую канализацию, когда внезапно обвалился грунт. Под шквал попал юноша, который в этот момент находился в траншее. Строители сразу вызвали службу спасения. Специалисты оперативно достали молодого человека из траншеи и передали медикам. Пострадавший пожаловался на боль в ногах.

Еще один похожий случай произошел во время работ по реконструкции воздушной гавани Новосибирска. Пострадали пятеро рабочих. В процессе на них обрушился грунт. Все строители получили множественные травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

Ранее работникам 305-й части «Мособлпожспаса» в Щелковском городском округе пришлось вызволять 300-килограммового быка, который провалился в заброшенный колодец. Чтобы достать животное, его обвязали строительными стропами, а также использовали металлическую трубу и деревянные доски для подстраховки. Бык отправился в загон без повреждений.