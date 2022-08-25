В Подмосковье выявили рост концентрации вредных веществ в воздухе Минэкологии выявило превышение ПДК вредных веществ в воздухе 12 округов Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник за работой в лаборатории по анализу воздуха аналитической лаборатории ГПБУ «Мосэкомониторинг»

Повышенные концентрации загрязняющих веществ в диапазоне 0,5–0,8 ПДК из-за пожаров в Рязанской области отмечаются в 12 округах Подмосковья, сообщили РИА Новости в региональном Минэкологии. Замеры проводились в Подольске, Мытищах, Щелково, Электростали, Лобне, Красногорске, Котельниках, Коломне, Химках, Домодедово, а также в Ленинском и Пушкинском округах.

Повышенные концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, в диапазоне 0,5-0,8 ПДК, отмечаются в 12 городских округах, — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что общая площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла на 29%, до 15,2 тысячи гектаров. В 16:00 среды данный показатель составлял 11,716 тысячи гектаров, отметил представитель экстренных служб.

Ранее профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии МГМСУ Сергей Бабак рассказал, что смог может быть опасен только для людей с заболеваниями легких и сердца. Однако врач все равно рекомендует носить маски и пользоваться кондиционерами для препятствия попаданию твердых частиц в легкие.