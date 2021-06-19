В Подмосковье выявили рекордное число заражений COVID за сутки

https://static.news.ru/photo/0874d7a8-d1ad-11eb-a4ac-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН

В Подмосковье зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражения COVID-19 с начала пандемии — 1638. Всего в регионе заболели 290,5 тысячи человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц Подмосковья выписано 955 пациентов. Скончались за сутки 13 человек. Всего за время пандемии в области выздоровели 238,8 тысячи человек и умерли от коронавируса 6342 жителя.

Московская область занимает третье место в России по уровню заболеваемости, уступаю Москве и Санкт-Петербургу.

В целом по России за минувшие сутки выявлено 17,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 8,6 тысячи человек и скончались 450. За всё время пандемии в стране заболели более 5,3 млн человек. Из них вылечились свыше 4,8 млн, жертвами инфекции стали 129,6 тысячи граждан.

Ране сообщалось, что власти Подмосковья по примеру столицы ввели обязательную вакцинацию для работающих жителей. Процедуру должны пройти около 670 тысяч человек.