В Подмосковье выявили более ста нарушителей самоизоляции

https://static.news.ru/photo/1ed0fcf0-7e72-11ea-9fe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки в Московской области составили более 100 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщают власти региона.

По данным на 14 апреля, общее число заражённых коронавирусом в Подмосковье составляет 2315 человек, выздоровели 75 пациентов. В России, по последним данным, выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она унесла жизни 148 человек. В Москве диагноз подтверждён в 13 002 случаях.

Ранее жительница Люберец рассказала об инциденте, который произошёл с её мамой. Последняя вышла в магазин за хлебом и была остановлена полицейскими. Те развернули пожилую женщину домой и сами купили ей продуктов, писал NEWS.ru.