В Подмосковье выявили более ста нарушителей самоизоляции

За сутки в Московской области составили более 100 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщают власти региона.
По данным на 14 апреля, общее число заражённых коронавирусом в Подмосковье составляет 2315 человек, выздоровели 75 пациентов. В России, по последним данным, выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она унесла жизни 148 человек. В Москве диагноз подтверждён в 13 002 случаях.
Ранее жительница Люберец рассказала об инциденте, который произошёл с её мамой. Последняя вышла в магазин за хлебом и была остановлена полицейскими. Те развернули пожилую женщину домой и сами купили ей продуктов, писал NEWS.ru.
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