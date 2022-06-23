В Подмосковье ввели налоговые льготы для инвесторов

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

В Подмосковье ввели налоговые льготы для инвесторов, вложивших основные средства в строительство объектов, стоимостью не менее 50 млн рублей, сообщает РИАМО. Им снизят ставку налога на прибыль организаций на 4,5% процентных пункта в течение четырёх последовательных налоговых периодов.

Кроме того, инвесторов освободят от налога на имущество организаций в отношении вновь построенного объекта также в течение четырёх последовательных налоговых периодов с постановки объекта на учёт.

Также предлагается увеличить срок действия налоговой льготы по налогу на имущество организаций с четырёх до пяти лет и распространить его на объекты, созданные с 1 января 2018 года. Это позволит использовать льготу инвесторам, у которых срок действия истёк в 2022 году.

Среди потенциальных получателей указанных налоговых льгот около 56 организаций.

17 июня стало известно, что Подмосковье впервые выбилось в тройку регионов — лидеров по состоянию инвестиционного климата. При этом в прошлом году Московская область занимала седьмую позицию, а семь лет назад — только 22-ю. Губернатор области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье прикладывает для развития экономики максимальные усилия.