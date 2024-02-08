В Подмосковье введут два новых кода автомобильных номеров В Московской области введут два новых кода автомобильных номеров 250 и 550

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Для автомобильных номеров в Московской области появятся два новых кода — 250 и 550, сообщили РИА Новости в МВД. Сейчас в регионе действует шесть таких кодов — 50, 90, 150, 190, 750 и 790. Последний был введен в 2020 году.

По их окончании будут выдаваться регистрационные знаки с кодом региона 250. Также, в ближайшее время планируется выдача серии 550, — говорится в заявлении ведомства.

Мера вызвана тем, что в области зарегистрированы свыше 3,5 миллионов машин. Каждый год проводятся более 600 тысяч операций по регистрации, внесению изменений в эти данные и перерегистрации автомобилей.

Ранее московский суд запретил торговлю устройствами, скрывающими от камер автомобильные номера. Маркетплейсы AliExpress и Tacticalbunker уже удалили объявления об их продаже. Автоэксперт, главный редактор журнала «Автопилот» Дмитрий Гронский предложил вместо этого усилить наказание для водителей, скрывающих номерные знаки. За использование устройств для сокрытия автомобильных номеров водителя могут лишить прав сроком до трех месяцев или оштрафовать, указывал адвокат Сергей Радько.