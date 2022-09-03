Жители Подмосковья вступились за задавившего девочек водителя мусоровоза

Фото: Соцсети

Жители Московской области вступились за водителя мусоровоза, сбившего двух девочек в подмосковной Истре 1 сентября. Они создали петицию, опубликованную на сайте change.org, в которой попросили освободить от уголовной ответственности водителя грузовика. К настоящему моменту документ подписали 7963 человека.

Просим освободить от уголовной ответственности водителя мусоровоза , сбившего детей по нелепой случайности в городе Истра 01.09.2022, — сказано в подписи к петиции.

В документе также говорится о том, что водитель не мог увидеть переходивших дорогу в неположенном месте девочек. Составители петиции считают, что вина за аварию полностью лежит на родителях несовершеннолетних.

Водитель мусоровоза утром 1 сентября сбил девочек 2017 и 2019 годов рождения в Истре. ЧП произошло около 08:40 мск на улице Ленина. Одна из девочек скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями. Сотрудник больницы рассказал, что вторая девочка тоже погибла.

Позже в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что одна из двух девочек, которую считали погибшей в ДТП с мусоровозом в подмосковной Истре, жива и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В ведомстве пояснили, что медики оказывают несовершеннолетней всю необходимую помощь, проводится комплекс диагностических мероприятий. Данную информацию подтвердили в истринской администрации.