В Подмосковье возобновили выдачу водительских прав В Московской области восстановили работу сервисов по выдаче водительских прав

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Московской области возобновили выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей, сообщила пресс-служба ГИБДД. Там отметили, что все технические неполадки устранены.

В настоящее время оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех подразделениях Московской области возобновлено в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее в Московской области ГИБДД временно приостановило оказание услуг по выдаче водительских прав. 12 декабря подразделения Госавтоинспекции Москвы приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений. Причиной стал сбой в работе информационных ресурсов ведомства. Вечером того же дня оказание услуг было возобновлено.

Авиакомпания «Аэрофлот» 7 декабря сообщила, что в системе бронирования билетов Leonardo произошел сбой, из-за этого реализация билетов на рейсы перевозчика была затруднена во всех каналах продаж. О восстановлении работы сервиса перевозчик сообщил в ночь на 8 декабря.

До этого произошел сбой в работе мобильного приложения и сайта Альфа-Банка. При этом в банке отметили, что нарушение доступа не имеет отношения к неисправностям и является результатом технических работ. Кредитная организация в тот же вечер сообщила, что устранила трудности со входом в свои сервисы.