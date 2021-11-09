В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:47, 09 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту убийства 61-летнего бизнесмена Гайка Арутюняна. Подозреваемый в убийстве пока не задержан, сообщила «Радио 1» представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.
Следственными органами главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1960-го года рождения. В настоящее время по уголовному делу назначены экспертизы и проводятся все необходимые следственные действия. Расследование продолжается, — заявила Врадий.
Она добавила, что подозреваемый по делу пока не задержан.
Тело 61-летнего бизнесмена Гайка Арутюняна нашли с огнестрельным ранением в груди на летней кухни в частном доме в Красногорске.
Ранее убийца студенток в Гае признался в совершении ещё одного преступления. В августе 2021 года он изнасиловал девушку и собирался её убить.