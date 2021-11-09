В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена

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В Приморском крае расширили перечень мест, при посещении которых нужно предъявлять QR-коды. Кроме непродовольственных магазинов, в него вошли торговые центры и гостиницы. С предложением выступил Роспотребнадзор, сообщает «Интерфакс».

Согласно новой редакции постановления, на период режима повышенной готовности в Приморье, помимо уже введённых мер, расширяется перечень организаций, доступ в которые разрешён только при наличии действующего QR-кода о прохождении вакцинации...