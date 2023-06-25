В Подмосковье полностью восстановили движение по мостам Минтранс сообщил о восстановлении движения по автомобильным мостам в Подмосковье

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

На юге Московской области полностью восстановили движение по автомобильным мостам, сообщается в Telegram-канале регионального Минтранса. Накануне мост через реку Оку на 118 км трассы М4 «Дон» был перекрыт из-за приближающейся колонны военных машин.

Открыто движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе. Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Также восстановлено движение автобусных маршрутов, — говорится в сообщении Минтранса.

Ранее в госкомпании «Автодор» сообщили, что движение на всех участках автодороги М-4 «Дон» производится в штатном режиме.

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В Московской области частично перекрывали движение на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Ограничения были введены на мостах через реку Оку. Помимо этого, в Воронежской области водителям рекомендовали временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин.

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры были направлены на предотвращение возможных терактов.

Вечером того же дня бизнесмен Евгений Пригожин согласился остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации ситуации. Колонны частной военной компании покинули регионы страны и направились в полевые лагеря.