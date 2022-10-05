В Подмосковье воинскую часть забросали «коктейлями Молотова»

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В Подмосковье неизвестный попытался устроить пожар в воинской части, бросив на территорию несколько «коктейлей Молотова». Возгорание было быстро потушено, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел минувшей ночью в деревне Зюзино (Раменский городской округ). Злоумышленник перебросил через бетонный забор войсковой части 75384 четыре бутылки с зажигательной смесью, которые попали в нежилой барак. Начавшееся возгорание было практически сразу ликвидировано, в здании обгорел только подоконник. Пострадавших в результате происшествия нет. Поджигателя ищут.

Ранее сообщалось, что по России прокатилась волна поджогов военкоматов. Инциденты произошли в Канске, Омске, Перми, Белгороде и других городах. Эксперты полагают, что, скорее всего, речь идет не об организованном подполье, а об одиночках. Нередко среди предполагаемых исполнителей фигурируют люди с диаметрально противоположными политическими взглядами — от сторонников неонацизма до их прямых оппонентов — анархистов и антифашистов.