В Подмосковье водитель Mercedes выстрелил в машину другого автомобилиста Baza: в Подмосковье водитель Mercedes выстрелил в машину другого автомобилиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске водитель Gelandewagen выстрелил в машину другого автомобилиста из пистолета, передает Telegram-канал Baza. По его данным, владелец пострадавшего авто не пропустил злоумышленника в пробке.

Как стало известно каналу, конфликт произошел на Новорижском шоссе. Мужчина, находившийся за рулем Mercedes, пытался вклиниться перед «Газелью», но ее водитель не стал пропускать иномарку. По информации канала, через некоторое время недовольный автолюбитель перекрыл дорогу своему обидчику и во время конфликта выстрелил ему в дверь.

Водитель газели заснял стрелка на видео и опубликовал в Сети. По данным канала, стрелявшего молодого человека ищут правоохранители, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее первокурсник морского колледжа был задержан за стрельбу по трактору из пневматического пистолета в Кронштадте. По данным полиции, в ночь на 19 мая злоумышленник выстрелил в стекло транспортного средства и перепугавшийся водитель выбил окно, чтобы выскочить. Следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Молодого человека допросили, правоохранители изъяли пневматический пистолет.