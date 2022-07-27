В подмосковном Раменском загорелась детская площадка

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Пожар на детской площадке в городе Раменском на юго-востоке Подмосковья локализован, рассказали NEWS.ru в пресс-службе регионального МЧС. По данным столичных СМИ, на площадке вспыхнула горка. О пострадавших не сообщается.

В 16:30 огонь локализовали, информация по пострадавшим уточняется. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС по Подмосковью.

9 июня детская площадка загорелась в поселке Кокошкино в Новой Москве. В результате никто не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар на бывшем лесопильном заводе Граапа. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Огонь был виден из разных концов города через Обводный канал.