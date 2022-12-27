Бывший мэр Александрова погиб в ДТП Бывший мэр Александрова разбился на машине в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одинцовском районе Подмосковья в результате автомобильной аварии скончался бывший глава города Александрова Владимирской области Геннадий Симин, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Московской области, один из участников движения выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В одном из них и находился Симин. Также в аварии пострадал один человек.

ДТП произошло в 04:45 на Можайском шоссе в районе дома 121. По предварительной информации, управлявший автомобилем Toyota водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя легковыми машинами. В результате аварии погиб один человек, еще один госпитализирован в медицинское учреждение с телесными повреждениями, — рассказал собеседник NEWS.ru.

По данным РЕН ТВ, экс-глава Александрова скончался на месте до прибытия медиков. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Накануне в результате столкновения автомобиля марки Hyundai и грузовой машины КамАЗ в Москве погибли два человека. Авария произошла на 82-м километре МКАД, когда водитель легкового авто врезался в стоящий грузовик.