В Подмосковье установили выплату в 3 млн рублей семьям погибших в СВО Мособлдума приняла закон о выплате в 3 млн рублей семьям погибших в СВО жителей региона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

13 октября Мособлдума приняла закон, устанавливающий выплату в размере 3 млн рублей для семей добровольцев из Подмосковья, погибших в ходе СВО, сообщает «360». Как рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, деньги будут поступать каждому представителю семьи в равных долях.

Единовременная выплата устанавливается семьям погибших, имевшим место жительства в Московской области, и будет осуществляться в равных долях каждому члену семьи добровольца, — заявила она.

Ближайшими родственниками считаются родители, супруга и дети добровольца, уточнила министр. Если у погибшего нет таких родственников, выплату предоставят братьям и сестрам.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что ранее данная выплата действовала лишь для семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, но теперь категорию расширили и на добровольцев.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что близкие родственники могут получить выплату за мобилизованных в Москве в качестве адресной социальной помощи. По его словам, для платежей призванным в вооруженные силы по мобилизации правительству Москвы необходимы личные данные москвичей и номера их банковских счетов.