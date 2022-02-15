В Подмосковье появятся новые стандарты пешеходных переходов

К концу 2024 года в Подмосковье построят ещё 44 перехода, губернатор региона Андрей Воробьёв пообещал создать новый стандарт, согласно которому постройки должны быть безопасными. Помимо этого, они должны быть оснащены грузовыми лифтами, пишет «360».

Мы с коллегами из РЖД поменяем стандарты — все новые подобные переходы будем строить уже с лифтами, а не подъёмниками, — подчеркнул Воробьёв.

Согласно новым правилам, надземный переход обязательно должен быть крытым. Ширина коридоров должна составлять не менее четырёх метров. Новые лифты установят и на проблемном переходе в Балашихе. Местные жители не могут пользоваться переходом из-за постоянно ломающихся подъёмников.

Всё из-за постоянно ломающихся там подъёмников. Тяжело мамам с колясками, пожилым людям, пешеходам с сумками. Починить подъёмник — одна история, но этот механизм уже должен остаться в прошлом. Это несовременно и неудобно, — уточнил губернатор.

Ранее Воробьёв после многочисленных жалоб жителей призвал отказаться от использования устаревших подъёмников на остановках РЖД. Он согласился с предложением заменить эти устройства на тёплые и просторные лифты.