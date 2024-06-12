Упавшее из-за шторма дерево убило мужчину и ребенка в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Щелково упавшее из-за шторма дерево убило мужчину и 10-летнего ребенка, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, во время грозы ствол дерева надломился и упал из-за сильного ветра.

Канал уточнил, что пострадавшим пытались помочь очевидцы. Однако было слишком поздно, мужчина и ребенок скончались на месте. По данным Telegram-канала «112», трагедия случилась в парке культуры и отдыха. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что уже три человека пострадали из-за шторма в Москве. Так, деревья упали на ноги двум девушкам в Вешняках и в Северном Медведково. О том, какие травмы получил третий житель столицы не сообщается.

В среду, 12 июня, Москву и Московскую область накрыл сильнейший ливень. По словам очевидцев, в некоторых районах города идет град. Жители столицы публикуют в Сети кадры непогоды, на которых дождевые капли обрушиваются стеной. Отмечается, что на улицах города практически нулевая видимость, сильный ветер разносит воду по дорогам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупреждал, что рабочая неделя с 10 по 14 июня в Москве и Санкт-Петербурге будет дождливой. Температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 3–4 градуса. В ночные часы в Москве температура воздуха будет в районе 15 градусов, а днем воздух прогреется до 24–29 градусов, отметил Вильфанд.