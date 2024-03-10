В Подмосковье тренера по боксу заподозрили в домогательствах к детям SHOT: в Электростали школьницы обвинили тренера по боксу в домогательствах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Электростали Московской области 36-летнего детского тренера по боксу обвинили в домогательствах по отношению к школьницам. По данным канала, мужчина приставал к двум шестиклассницам, которые являются его подопечными.

Как сообщает канал, речь идет о спортивной секции «Школа бокса» на Южном проспекте, после очередного занятия там девочки рассказали родителям, что к ним приставал тренер. Согласно данным SHOT, мужчина зашел в женскую раздевалку и стал трогать 12-летних школьниц за грудь.

По информации канала, родители пострадавших обратились в полицию, Следственный комитет начал проверку. При этом, по данным SHOT, девочки являются ровесницами, учатся в одном классе и вместе занимаются боксом.

Ранее в Кирове задержали 25-летнего бывшего главу молодежного парламента в связи с обвинениями в сексуальном насилии в отношении 11-летней школьницы. В связи с инцидентом возбуждены два уголовных дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях.

Кроме того, президента Федерации кикбоксинга Сочи Амаяка Давыдова задержали по подозрению в растлении собственного сына. Мужчина, по предварительным данным, как минимум два года издевался над мальчиком 2016 года рождения, все происходившее он снимал на камеру.