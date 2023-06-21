В Подмосковье таможенники изъяли 131 кг контрабандного сыра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники таможенного контроля и Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям в ходе совместной проверки обнаружили на подмосковном рынке «Одинцовское подворье» 131 кг сыра, запрещенного к ввозу на территорию России, сообщили «Вестям Подмосковья» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. По информации ведомства, продукция продавалась без необходимых ветеринарных документов, подтверждающих безопасность и отсутствие угрозы для жизни и здоровья людей.

Была выявлена продукция, ввоз которой запрещен на территорию РФ — сыр производства Германии, Финляндии, Италии, Польши, Франции и Великобритании общим весом 131 кг. Продукция находилась в реализации без необходимых ветеринарных документов, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Вся контрабандная продукция была изъята из обращения и уничтожена механическим способом, угрозы для населения нет, добавили в ведомстве.

Ранее экономист Дмитрий Морковкин предупредил, что если рост цен на молочные продукты в розничной торговле продолжится, а закупочные цены на цельное коровье молоко будут и дальше снижаться, пострадают и фермеры, и потребители. Одним из последствий сложившейся ситуации он назвал возможное увеличение объемов использования пальмового масла в пищевой промышленности.