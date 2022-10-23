В Подмосковье таксист протаранил несколько авто и перевернулся

В подмосковном поселке Томилино водитель такси протаранил несколько автомобилей при выезде на встречную полосу, после чего его машина перевернулась. Видео с места ДТП поделился Telegram-канал «Москва 24». По данным авторов, в результате аварии никто не пострадал. Региональное управление МВД не комментирует данное происшествие.

По данным Telegram-канала «Томилино», авария произошла утром 21 октября при выезде с улицы Гоголя на Егорьевское шоссе. В результате ДТП полоса шоссе в сторону Москвы была перекрыта.

Ранее в Подмосковье на Путилковском шоссе произошло смертельное ДТП с участием Porsche. По данным пресс-службы ГУ МВД России, виновник аварии проехал на красный сигнал светофора, врезался в Hyundai, после чего скрылся с места происшествия. В аварии также пострадал один человек, его госпитализировали.

Ранее в Одинцовском районе Московской области произошла авария между автомобилями Lada и Porsche. За рулем иномарки, по предварительным данным, был директор крупной фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрей Артемов.

Судя по кадрам, появившимся в Сети, он двигался на большой скорости и, не справившись с управлением, врезался в Lada. Сам мужчина не пострадал, иномарка сгорела дотла, а пассажирку Lada госпитализировали.