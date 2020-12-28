В Подмосковье стартовала запись на вакцинацию для лиц старше 60 лет

https://static.news.ru/photo/818c2196-4904-11eb-a6a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Московской области открылась запись на вакцинацию от коронавируса для жителей региона старше 60 лет. Об этом рассказала глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

С сегодняшнего дня мы открываем запись для жителей 60+ <...> для того, чтобы привлекать жителей наиболее рисковой группы в вакцинацию от COVID-19, — цитирует её телеканал «360».

Губернатор области Андрей Воробьёв, в свою очередь отметил, что с 1 по 6 января включительно вакцинация в Подмосковье будет приостановлена. С 7 января жителям области вновь начнут делать прививки от COVID-19.

Вакцина «Спутник V» российского производства показала эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, испытания препарата подтвердили его безопасность и эффективность и ведомство одобрило начало вакцинации этой категории граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи назвали обязательное условие вакцинации пожилых россиян от COVID-19. Перед процедурой им обязательно нужно дождаться ремиссии всех хронических заболеваний, потому что ставить прививку при обострениях опасно для жизни. После вакцинации нужно продолжать соблюдать все меры предосторожности — носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей.

Медики уверены, что вакцинация от COVID-19 не несёт каких-то особенных рисков для людей старшего поколения. Эксперты считают, что если человек дожил до 70–80 лет, то это в целом говорит о том, что у него крепкое здоровье.