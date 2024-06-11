В Подмосковье ссора в турпоходе переросла в поножовщину среди школьников SHOT: в Подмосковье пятиклассник ударил ножом дразнившего его подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятиклассник в Московской области ударил ножом подростка, который дразнил его за длинные волосы, сообщил Telegram-канал SHOT. Пострадавший оказался в реанимации, ему сделали переливание крови.

По данным канала, конфликт между 11-летним пятиклассником и 13-летним подростком случился 10 июня во время турпохода коломенского Центра детского творчества «Одиссея». Отмечается, что в ходе конфликта младший ребенок ранил старшего. Мать нападавшего рассказала SHOT, что шестиклассник все время дразнил ее сына за длинные волосы. В походе это задело пятиклассника особенно сильно, и мальчик ударил обидчика в живот ножом.

Подростка экстренного доставили в реанимацию, ему потребовалось переливание крови. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде мужчина в храме убил работницу ножом. По данным региональной прокуратуры, женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. РЕН ТВ сообщает, что всего на теле убитой насчитывается 13 ранений. При нападении на сотрудницу храма 50-летний мужчина обвинил ее в отравлении матери.